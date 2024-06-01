"أي اتفاق لا يتضمن فتح كافة معابر غزة منقوص"

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن أي اتفاق لا يتضمن فتح كافة معابر القطاع منقوص ويفاقم مأساة السكان.

وقال المكتب، في بيان صحافي أورده "المركز الفلسطيني للإعلام" على منصة "إيكس" اليوم السبت، إنه "لا بديل عن فتح كافة معابر القطاع وإدخال 1000 شاحنة مساعدات يوميا على الأقل".

وأضاف أن "قوات الاحتلال ارتكبت فظائع في جباليا وطواقم الإسعاف تواصل انتشال جثامين الشهداء"، مشيرا إلى أن "الواقع الإنساني بشمال غزة يزداد سوءا والسكان في العراء بعد استهداف مراكز الإيواء".

ولفت إلى "مجاعة حقيقية في مناطق شمال قطاع غزة والسكان لا يجدون ما يسد رمقهم"، موضحا أن أكثر من 70 شهيدا سقطوا في الساعات الـ 24 الأخيرة.