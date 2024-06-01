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مجتمع

إخماد حريق وادي ميزاب بغرداية

1 جوان 2024 ()
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تمكنت وحدات الحماية المدنية لولاية غرداية ممثلة في الوحدة الرئيسية، بريان، متليلي، بونورة، العطف والشعبة، من إخماد حريق شب على مستوى وادي ميزاب.

وأوضح بيان لذات المصالح، أن التدخل سمح بإخماد حريق مشتعل في القصب والأحراش والحشائش اليابسة المتواجدة على مستوى وادي مزاب وبالضبط في منطقة لبدوعات ببلدية بونورة.

وكشف المصدر ذاته، أنه تم إخماد الحريق ومنعه من الانتشار إلى بقية الأشجار والنخيل والمساكن المجاورة، بتكاثف جهود وإمكانيات مختلف المقاييس.

كما أكدت ذات المصالح أن عملية التبريد والمتابعة متواصلة.

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