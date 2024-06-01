ملتقى وطني حول تثمين الزراعات الاستراتيجية بالنعامة

تنطلق اليوم السبت، بولاية النعامة، فعاليات الملتقى الوطني بعنوان النعامة: آفاق واعدة للاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السُّلالات المحلية، والمُنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.

وسيشرف على هذا الملتقى، كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

ويتمحور هذا الملتقى حول مؤهلات ومقدرات الولاية في المجال الفلاحي "العقار، الكهرباء، المياه، شبكة الطرقات"، من أجل استغلالها وتكثيف الزراعات الاستراتيجية وفقاً للإطار القانوني الجديد، وكذا سبل الاستثمار في السلالات المحلية لما لها من أبعاد اقتصادية وإيكولوجيا. مع الاعتماد على نتائج مخابر البحث والمراكز المختصة في تطوير السلالة.

وقد حل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، رفقة كل من وزير الفلاحة ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، ووزير الموارد المائية، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، صباح اليوم السبت بولاية النعامة للإشراف على افتتاح الملتقى.

كما سيحضر الافتتاح عدد من مسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية وولاة ولايات تلمسان، وسعيدة، وسيدي بلعباس، والبيض، وبشار، وبني عباس، وتيميمون وأدرار. فضلا على إطارات سامية ممثلة لمختلف القطاعات الوزارية والهيئات العمومية.