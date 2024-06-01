بلاغ هام بخصوص الخدمة الوطنية (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، أن المواطنين الشباب المولودين بين 1 جانفي و30 ديسمبر 2005، مُلزمون بأداء الانتقاء الطبي المُقرر في القانون رقم 14-06 المؤرخ في 9 أوت 2014 المتعلق بالخدمة الوطنية.

وأوضح بيان الوزارة، أن الشباب الذين تلقوا أمر الحضور للانتقاء الطبي، مطالبون بالتقدم في التاريخ المبين على أمر الحضور إلى مركز الخدمة الوطنية أو المركز الإقليمي للخدمة الوطنية المنتمين إليه، مُرفقين بأمر الحضور، بطاقة الهوية، بطاقة إقامة، شهادة مدرسية، صورتين للهوية واحتماليا بالوثائق التي تُثبت حالتهم الصحية.

أما بالنسبة للمواطنين الذين لم يستلموا أمر الحضور للانتقاء الطبي، عليهم بسحبه سواء بالتقرب من مقر البلدية لمكان ميلادهم، أو بالتقرب من مركز الخدمة الوطنية أو المركز الإقليمي للخدمة المنتمين إليه.

كما يمكن للشباب المستدعين يوم إجراء الانتقاء الطبي إيداع ملفاتهم من أجل الحصول على التأجيل أو الإعفاء لدى مركز الخدمة الوطنية أو المركز الإقليمي للخدمة الوطنية، مؤكدا أن كل مواطن لا يستجيب لأمر الانتقاء الطبي يُعلن مؤهلا تلقائيا ويفقد الحق في طلب الإعفاء ويستدعى لأداء التزاماته مع الدفعات التابعة لصف سنه، وعند بلوغه سن 25 سنة كاملة يُعد عاصيا ما عدا في حالة القوة القاهرة.