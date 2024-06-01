مسابقة للجوية الجزائرية خاصة بالأطفال

أطلقت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، مسابقة خاصة للأطفال، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل.

وأوضح بيان الشركة أنه "بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأطفال، نقدم لكم فرصة الفوز بجولة في جهاز محاكاة الطيران بالنسبة للفائز الأول، وطائرات مصغرة لتسع فائزين وعدة هدايا أخرى".

واشترطت الشركة للمشاركة في المسابقة متابعة الصفحة الرسمية للشركة على الفايسبوك و الإنستغرام، ورسم طائرة في ورقة بيضاء مرفقة بالإسم واللقب وسن الطفل ومشاركة صورة الرسم في التعليقات.

وأشارت الجوية الجزائرية إلى أن التعليقات التي تتحصل على أكبر عدد من الإجابات تكون من الفائزين.

ويمكن للمشاركين الإطلاع على قواعد وشروط المسابقة عبر هذا الرابط: https://taplink.cc/airalgerieconcours1erjuin