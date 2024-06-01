أين سيلعب الداربي؟

تواجه رابطة كرة القدم المحترفة إشكالا كبيرا بخصوص اختيار الملعب الذي سيحتضن يوم الجمعة 7 جوان الجاري، قمة الجولة 28 من بطولة المحترف الأول بين بطل الموسم الجاري مولودية الجزائر وبطل آخر 4 مواسم شباب بلوزداد.

وأشار مصدر في الرابطة لـ "الخبر" إلى أن ملعب 5 جويلية مستبعد نهائيا من إمكانية استقبال هذه القمة كونه سيبقى مغلقا لغاية موعد نهائي كأس الجزائر الذي سيجمع الفريقين بتاريخ 22 جوان المقبل.

وأوضح محمد خزروني المنسق العام لمولودية الجزائر لـ "الخبر" بأن الخيار الأنسب لاستقبال شباب بلوزداد يبقى ملعب نيلسون مانديلا ببراقي لكن ذلك لن يكون ممكنا بتاريخ 7 جوان كون الملعب المذكور معني باحتضان المباراة الدولية التي ستجمع المنتخب الوطني بنظيره الغيني يوم 6 جوان بداية من الساعة 20:00 وعليه لا يمكن من الناحية التنظيمية وحتى الأمنية بحسب ما كشف مصدر في إدارة الملعب المذكور لـ "الخبر" استقبال مباراتين بتلك الأهمية في ظرف أقل من 24 ساعة.

وتنعدم الخيارات تقريبا بالنسبة لرابطة كرة القدم المحترفة ومعه الفريقين العاصميين في ظل إصرار والي ولاية البليدة على غلق ملعب مصطفى تشاكر ومعه رفض السلطات المحلية للرويبة استقبال أي مباراة بتلك الأهمية خاصة بعد التجربة التي رافقت احتضان ملعب سالم مبروكي لمباراة الكأس بين رائد القبة واتحاد الحراش والتي شهدت أعمال شعب وتخريب مست الممتلكات العامة والخاصة القريبة من الملعب وحتى السلطات المحلية للدار البيضاء بدورها ترفض بشدة استقبال مباراة القمة هذه خاصة بعد تصاعد احتجاجات السكان بسبب كل التعقيدات التي ترافق احتضان ملعب عمر بن رابح لمباريات المنافسة الكروية المختلفة.

وكان فريقا شباب بلوزداد واتحاد العاصمة قد اضطرا أمام غلق مختلف هذه الملاعب في وجهها للاستقبال بملعب 20 أوت 55 وهو الأمر الذي أثار حفيظة ساكنة حي بلوزداد خاصة بعد أحداث العنف والشغب التي شهدتها الشوارع القريبة من الملعب العتيق بعد نهاية مباراة اتحاد العاصمة ونجم بن عكنون.

شعيب كحول