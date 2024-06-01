عطاف في سيول

حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم السبت بعاصمة كوريا الجنوبية سيول للمشاركة، ابتداء من الأحد، في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة إفريقيا-كوريا المزمع عقدها يومي 4 و5 جوان، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وسيعرف الاجتماع الوزاري، حسب بيان الوزارة، مشاركة وزراء الخارجية الأفارقة رفقة نظيرهم من جمهورية كوريا، تمهيدا لانعقاد أول قمة بين الجانبين، "وهي القمة التي ينتظر أن تعمل على تعزيز الشراكة القائمة بين الدول الإفريقية وجمهورية كوريا منذ سنة 2006".

وأضاف ذات البيان أن مشاركة الجزائر في هذا الاستحقاق "تعكس رغبتها في توطيد الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها ثنائيا مع جمهورية كوريا وكذا تمسكها بالعمل الجماعي ضمن الأسرة الإفريقية من أجل ترشيد الشراكات وتوجيهها نحو الإسهام في تحقيق الأهداف القارية المتمثلة في السلم والأمن والتنمية".