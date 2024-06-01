استقبال حافل لبن زيمة في بجاية

حظي النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، كريم بن زيمة باستقبال رسمي وشعبي لدى وصوله اليوم إلى مطار بجاية عبر رحلة خاصة في إطار الزيارة التي سيقوم بها للجزائر والتي ستكون عاصمة الحماديين محطتها الأولى

ويتضمن برنامج الهداف السابق لريال مدريد زيارة مسقط رأس والده ببلدية أيت جليل ببجاية ومدينة وهران وصولا إلى مدينة تيارت التي تنحدر منها والدته على أن تختتم الزيارة بحضور مباراة الجزائر وغينييا سهرة الخميس المقبل بملعب نيسلون مانديلا ببراقي بالعاصمة، هذا وكان مهاجم الاتحاد السعودي قد صنع الحدث أمس بعد تداول صور وهو يرتدي قبعة بألوان مولودية الجزائر.