كودري يعود إلى إتحاد العاصمة

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة، في بيان نشرته على حسابها الرسمي، تعيين اللاعب السابق للفريق حمزة كودري، في منصب منسق رياضي على أن يباشر مهامه بشكل رسمي بداية من تاريخ 16 16 جوان 2024، أي بعد نهاية الموسم الكروي الحالي.

وكان اسم طارق غول المدافع الأسبق للفريق مطروحا بقوة لتولي هذا المنصب باقتراح من المدير العام لمجمع "ساربور" محمد كريم الدين حركاتي إلا أن مصادر أكدت أن رئيس مجلس الإدارة، كمال حسينة رفض بشدة هذا الإقتراح.

من مواليد 1987 بميلة، حمل كودري ألوان إتحاد العاصمة لقرابة 10 مواسم كاملة (2012 – 2022) حقق خلالها لقب البطولة في مناسبتين 2014 و2016 ولقب كأس الجزائر 2013

والكأس الممتاز في مناسبتين 2013 و 2016 كما توج مع أبناء "سوسطارة" بكأس العرب للأندية 2013.