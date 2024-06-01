إدارة شباب بلوزداد تراهن على عودة قديورة

احتفت إدارة شباب بلوزداد عبر بيان رسمي نشرته على حسابها الرسمي، بمشاركة اللاعب الدولي عدلان قديورة في فعاليات دورة خاصة بالتسويق الرياضي جرت بمدينة زوريخ السويسرية وأشارت إلى عودته لصفوف الشباب في منصب فعال كما وصفته

وكشفت إدارة الشباب في ذات البيان أن " الدولي الجزائري السابق عدلان قديورة الذي تحصل على تسريح من طرف شباب بلوزداد لتمثيل ألوان الفريق بمشاركته في هذا المحفل الدولي، وذلك قبل فسخ عقده مع النادي"

وأكدت إدارة الرئيس مهدي رابحي في ذات البيان على "تشجيع اللاعب على مواصلة اكتساب المعرفة والتكوين الأكاديمي اللازم، تحسبا لعودته مجددًا في تجربة أخرى مع شباب بلوزداد في منصب فعَّال مستقبلا"

والظاهر أن إدارة بلوزداد تراهن على بطل إفريقيا 2019 (رغم فشلها في رهانها عليه كلاعب) لتولي منصب مدير رياضي في الفترة القادمة وهو المنصب الذي بقي شاغرا منذ وصول رابحي لرئاسة الفريق قبل أكثر من عام ونصف، فترة جمع خلالها رابحي كل المسؤوليات الإدارية والرياضية داخل الفريق.