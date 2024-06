Ou se jouera le derby?

La Ligue de football professionnel rencontre un problème majeur concernant le choix du stade qui accueillera le vendredi 7 juin prochain, le sommet de la 28ème journée du championnat professionnel entre le champion en titre, le MC Alger, et un autre champion des 4 dernières saisons, le CR Belouizdad.

Une source de la ligue a indiqué à "El Khabar" que le stade du 5 Juillet est totalement exclu car il restera fermé jusqu'à la date de la finale de la Coupe d'Algérie qui opposera les deux équipes le 22 juin prochain.

Mohamed Khazrouni, coordinateur général du MC Alger, a précisé à que l'option la plus appropriée pour accueillir le CR Belouizdad reste le stade Nelson Mandela de Baraki, mais cela ne sera pas possible le 7 juin car ce stade est réservé pour accueillir le match international entre l'équipe nationale et son homologue guinéenne le 6 juin à partir de 20h donc impossible sur le plan organisationnel et même sécuritaire, selon ce qu'a révélé une source de l'administration du stade en question, il est difficile d'accueillir deux matches de cette importance en moins de 24 heures.

Les options sont presque épuisées pour la Ligue de football professionnel ainsi que pour les deux équipes de la capitale, en raison de l'insistance du wali de Blida à fermer le stade Mustapha Tchaker, et du refus des autorités locales de Rouiba d'accueillir un match de cette importance, notamment après l'expérience qui a accompagné l'accueil du stade Salem Mabrouki pour le match de la Coupe entre le RC Kouba et l'USM El Harrach, qui a été marqué par des émeutes et des actes de vandalisme touchant les biens publics et privés près du stade. Même les autorités locales de Dar El Beida refusent fermement d'accueillir le derby, surtout après l'escalade des protestations des habitants en raison de toutes les complications associées à l'accueil du stade Omar Benrabah pour les différents matches de compétition de football.

Les équipes du CR Belouizdad et de l'USM Alger ont été contraintes de jouer dans le stade du 20 Août 1955 en raison de la fermeture de ces différents stades à leur accueil, ce qui a suscité la colère des habitants du quartier de Belouizdad, notamment après les actes de violence et de vandalisme qui ont eu lieu dans les rues près du vieux stade après la fin du match entre l'USM Alger et le NA Hussein Dey.