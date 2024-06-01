"النهضة" اختارت مرشحها للرئاسيات

أعلنت حركة النهضة، اليوم السبت، عن قرارها بدعم مرشح حركة مجتمع السلم ورئيسها عبد العالي شريف حساني، للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 07 سبتمبر 2024.

وجاء القرار، حسب بيان للحزب الإسلامي، بناء على اجتماع مجلسه الشوري في دورة استثنائية الجمعة 31 ماي المنقضي. مؤكدا أن خيار الوقوف وراء مرشح حمس، تم بعد عقد لقاءات عديدة بين قيادتي الحزبين، توجت وفق البيان ذاته، بـ "إعلان مبادئ التنسيق الانتخابي، تحقيقا لهدف الارتقاء بالفعل السياسي بين الفاعلين السياسيين وتفعيل دورها في الساحة الوطنية، وكذا إعادة الأمل لشريحة واسعة من المجتمع الجزائري في مستقبل وضرورة العمل السياسي".

ودعت الحركة مناضليها إلى "التفاعل الايجابي مع القرار"، وناشدت المواطنين "المشاركة الواسعة وبفعالية ومسؤولية في هذا الاستحقاق الوطني، والالتفاف حول مرشحها خدمة للجزائر وحفاظا على استقرارها واستقرار مؤسساتها" .