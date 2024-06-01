لا تعليق على غياب محرز

رفض لاعبو المنتخب الوطني التعليق على غياب القائد "السابق" للمنتخب رياض محرز عن معسكر المنتخب الوطني الذي ينطلق اليوم بالمركز التقني بسيدي موسى

وقال لاعب أولمبيك ليون، سعيد بن رحمة، في تصريحات صحفية أعقبت وصوله اليوم إلى مطار هواري بومدين بخصوص سؤال حول غياب محرز "لست ناخبا وطنيا" فيما رفض انيس حاج موسى الخوض تماما في المسألة لكن اللاعب المنتقل إلى نادي فينورد روتردام شدد بالمقابل بأنه سيبرهن للجميع على أحقيته بالتواجد مع المنتخب.

هذا وتوافد لاعبو المنتخب الوطني تباعا على المركز التقني بسيدي موسى تحسبا للدخول في تربص مغلق لتحضير مواجهتي غينيا (6 جوان) وأوغندا (10 جوان) على أن يكون كيفين قيتون ومحمد أمين توغاي أخر لاعبين يصلان إلى سيدي موسى كون الأول سيخوض غدا مباراة حاسمة في صراع البقاء مع فريقه ماتز والثاني يخوض مباراة محلية أمام النادي الإفريقي.