الصناعة الغذائية تساهم بـ 50 بالمائة من الناتج المحلي الخام

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، على عون، أن قطاع الفلاحة يعتبر قطاع استراتيجي للاقتصاد الوطني الذي تمثل فيه الصناعة الغذائية النسبة الأكبر والتي تساهم بـ 50 بالمائة من الناتج المحلي الخام الصناعي خارج قطاع المحروقات.

خلال كلمته في ملتقى حول الآفاق الواعدة للاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية بالنعامة، اليوم السبت، أكد عون أن الهدف من هذا الملتقى هو استقطاب مشاريع استثمارية في الزراعة الاستراتيجية والصناعة الغذائية بولاية النعامة لما تمتلكه من مؤهلات ووفرة للأوعية العقارية،

وكشف الوزير أن تعزيز التكامل بين القطاع الصناعي والفلاحي أمر ضروري لتطوير شعبة الصناعات الغذائية التي تعتمد على مواد فلاحية لتحويلها إلى مواد ذات قيمة مضافة، خاصة وأن ولاية النعامة ذات طابع سهبي يمكن من تجسيد عدة مشاريع مثل: استعمال الصوف لإنجاز مصانع غزل الصوف والاستثمار في دباغة الجلود، إمكانية خلق وحدات لإنتاج الحليب ومشتقاته، إنجاز آلات ميكانيكية للفلاحة من طرف مجمع AGM الذي ينتج اليوم العديد من الجرارات ومحاور الرش بغية تطوير أساليب الزراعة، الحصاد والري.

وفي الختام شكر الوزير جميع من شارك في فعالية هذا الملتقى الذي سيساهم لا محال في تطوير الصناعة التحويلة التي تعتبر ذات أهمية بالغة للاقتصاد الوطني.