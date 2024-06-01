احتجاجات في تيارت بسبب المياه

شهدت مدينة تيارت خروج عدد من المواطنين للاحتجاج بغلق الطرقات في نقاط عديدة بسبب نقص التزود بالماء الشىروب، استعملت فيها المتاريس والعجلات لمنع مرور مركبات، ما زاد من متاعب المواطنين للتنقل من مكان لآخر، وعبر العديد عن تذمرهم الشديد من هذه الوضعية بغلق الطرقات، جراء أزمة المياه، في ظل تراجع منسوب مياه سد بخدة إلى الصفر وهو الذي يمون سكان 4 بلديات منها عاصمة الولاية، و الوعود المقدمة من طرف مسؤولي مؤسسة الجزائرية للمياه و مديرية الموارد المائية بتحسن نظام توزيع الماء عقب وضع مناقب مائية حيز الخدمة بكل من بلديتي ملاكو و توسنينة دعما لشبكة توزيع المياه بمدينة تيارت، و أمام وزير الري خلال زيارته الأخيرة للولاية أين تلقى طلبات لتموين مشاريع قطاعية لحلول هذه الأزمة منها شط الشرقي الذي شرع فيه لجلب المياه الجوفية على الحدود مع ولاية سعيدة و المنتظر أن يكون حيز الخدمة في 5جويلية الداخل حسب تصريح سابق لوالي الولاية، و مشروع جلب المياه من منطقة عجرماية ببلدية رشايقة بالولاية المنتدبة قصر الشلالة المقترح، ومشروع المياه المحلاة الذي أعلن عن تسجيل دارسة بشأنه من محطة جديدة لتحلية مياه البحر من سواحل ولاية مستغانم.