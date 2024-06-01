اتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة ومجلس التجديد الاقتصادي

أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة رفقة وزراء الداخلية والجماعات المحلية، والصناعة والإنتاج الصيدلاني، على مراسيم التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة والمجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي، وذلك على هامش أشغال الملتقى الوطني الموسوم "النعامة: آفاق واعدة للاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية" المنظم تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وتهدف الاتفاقية إلى إضفاء الطابع الرسمي على التعاون المتبادل بين الطرفين في مجال النهوض بالفلاحة بالبلاد، وتعزيز المشاريع الزراعية في البلاد خاصة تلك التي تتسم بالطابع الاستراتيجي، وتبادل المعلومات المتعلقة بمناخ الاستثمار الزراعي واستقطاب المستثمرين الوطنيين والأجانب، من خلال إبراز الإمكانات والفرص الاستثمارية للقطاع الزراعي. ويلتزم الطرفان، من خلال هذه الاتفاقية، بتحديد وإزالة العراقيل المحتملة التي قد تعيق المشاريع الزراعية في جميع مراحلها، من التصميم إلى التنفيذ والتشغيل. ويشمل ذلك حل العقبات البيروقراطية، وتأمين حقوق الأراضي، وتوفير خدمات الدعم اللازمة، إضافة إلى تعزيز الممارسات الزراعية المستدام، والاستثمار في البحث والتطوير في مجال التقنيات الزراعية المبتكرة التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية.