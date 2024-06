L’industrie agroalimentaire représente 50 % du PIB industriel hors hydrocarbures

Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a affirmé que le secteur agricole est stratégique pour l'économie nationale, où l'industrie alimentaire représente la plus grande part, contribuant à 50 % du produit intérieur brut en dehors du secteur des hydrocarbures.

Dans son discours prononcé à un colloque sur les perspectives prometteuses de l'investissement dans les cultures stratégiques et la valorisation des races locales à El-Bayadh, ce samedi, Aoun a souligné que l'objectif de cette réunion est d'attirer des projets d'investissement dans l'agriculture stratégique et l'industrie alimentaire dans la wilaya d'El-Bayadh en raison de ses qualifications et de l'abondance de ses ressources foncières.

Le ministre a révélé que le renforcement de l'intégration entre les secteurs industriel et agricole est nécessaire pour le développement du secteur des industries alimentaires qui dépendent des matières agricoles pour les transformer en produits à valeur ajoutée, d'autant plus que la wilaya d'El-Bayadh a un caractère saharien qui permet de concrétiser plusieurs projets tels que l'utilisation de la laine pour la réalisation d'usines de filature de la laine et l'investissement dans le tannage du cuir, la possibilité de créer des unités de production de lait et de ses dérivés, la réalisation de machines agricoles par le complexe AGM qui produit actuellement de nombreux tracteurs et essieux de pulvérisation pour améliorer les méthodes agricoles, la récolte et l'irrigation.

Le ministre n’a pas manqué de remercier tous ceux qui ont participé à cet événement, qui contribuera inévitablement au développement de l'industrie de transformation, qui revêt une importance capitale pour l'économie nationale.