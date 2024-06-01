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العالم

بيان ثلاثي هام بشأن غزة

1 جوان 2024 ()
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أصدرت مصر، قطر وأمريكا، اليوم السبت، بيانا مشتركا اعتبر المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بمثابة خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وجاء في البيان حسب قناة "الجزيرة": "بصفتنا وسطاء ندعو حركة حماس وإسرائيل لإبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حددها الرئيس الأميركي جو بايدن".

ووفق ذات البيان فإن المبادئ التي حددها الرئيس بايدن تجمع مطالب جميع الأطراف في صفقة تخدم المصالح المتعددة.

وأضاف البيان: "الصفقة من شأنها إنهاء المعاناة الطويلة لسكان غزة فورا وكذلك معاناة المحتجزين الإسرائيليين وذويهم".

وأكد البيان أن الاتفاق خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار من أجل إنهاء الأزمة.

في نفس السياق، نقلت هيئة البث العبرية عن مصدر سياسي قوله إن الكيان الصهيوني قبل مناقشة إنهاء الحرب على قطاع غزة في إطار المرحلة الأولى من الصفقة التي أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الجمعة.

ويقول المصدر إن الكيان يحتفظ بحقه في استئناف القتال إذا خرقت حركة حماس شروط الصفقة، ويضيف أن الكيان قبل مقترحا يشمل الإفراج عن 33 أسيرا أحياء أو أمواتا في المرحلة الأولى، ووقف الحرب في المرحلة الثانية.

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