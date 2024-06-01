مستغانم: نشوب حريق بغابة بورحمة

تسببت هبوب الرياح التي تعرفها ولاية مستغانم في انتشار حريق نشب مساء اليوم بغابة بورحمة "منطقة دراديز" ببلدية عبد المالك رمضان، دائرة سيدي لخضر.

وحسب بيان الحماية المدنية تتواصل لحد كتابة هذه الاسطر عمليات إطفاء الحريق بالغابة خاصة في المناطق الوعرة ذات التضاريس الصعبة، نظرا للظروف الجوية غير الملائمة (هبوب رياح)، وستبقى العملية متواصلة إلى غاية السيطرة النهائية على الحريق وإخماده نهائيا، كما انخرط مئات المواطنين من مناطق متفرقة في عمليات الإطفاء لمنع امتداد النيران التي اقتربت كثيرا من أحياء سكنية.