ولي عهد جديد في الكويت

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" أن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أصدر أمراً أميرياً بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد.

وصباح خالد الصباح تولى منصب رئيس مجلس الوزراء الأسبق خلال الفترة 19 نوفمبر 2019 حتى 24 يوليو 2022، وهو الابن الثاني للشيخ خالد الحمد المبارك الصباح، بحسب موقع السيرة الذاتية له.

وأعلنت الكويت، في 12 مايو، تشكيل حكومة جديدة للبلاد برئاسة، الشيخ أحمد العبدالله الصباح، في أول "مرسوم أميري" بعد تعليق الحياة البرلمانية لأربع سنوات على الأقل، وفق ما أعلنت "كونا".

وبجانب رئيس الوزراء، تضم الحكومة 13 وزيرا كثير منهم كان ضمن التشكيل الحكومي السابق.