Malgré une performance en deçà de ses standards habituels tout au long du match, où les Allemands étaient meilleurs, l’expérience a, finalement, favorisé les coéquipiers de Toni Kroos, qui disputait sa dernière rencontre sous le maillot du Real Madrid.

Le Real Madrid a une fois de plus démontré sa redoutable efficacité face à son adversaire. Bien que les Merengues aient eu du mal en début de match, subissant la domination des Borussiens tout au long de la première période, ces derniers n’ont cependant pas réussi à capitaliser sur leurs occasions franches. En seconde mi-temps, l’équipe d’Eden Terzic a commencé à montrer des signes de fatigue, permettant ainsi au Real de reprendre le contrôle du jeu, se montrant impitoyable, notamment avec le premier but inscrit par Dani Carvajal à la 74ᵉ minute, suivi d’un second but signé Vinicius Jr à la 83ᵉ minute, scellant ainsi le destin du BvB.

Le Real Madrid a ainsi renforcé son record en nombre de victoires en Coupe aux grandes oreilles, remportant son 15e titre dans l'histoire du club, élargissant considérablement l'écart avec le deuxième, l'AC Milan (7 titres).

L’international algérien, Rami Bensebaini, qui était absent en raison d'une blessure, n'a pas réussi à remporter le titre européen avec son club le Borussia Dortmund.

Rabah Madjer et Riyad Mahrez restent ainsi les seuls joueurs algériens à avoir remporté la plus prestigieuse des compétitions de clubs dans le monde.