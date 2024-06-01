الجلفة: ضبط شاحنة محملة بأحشاء بقر غير مطابقة للمعايير

تمكنت فصيلة أمن الطرقات التابعة للدرك الوطني بالولاية المنتدبة مسعد، في الجلفة، خلال إحدى دورياتها الروتينية، من توقيف شاحنة مبردة كانت قادمة من ولايات الجنوب ومتوجهة نحو ولايات الشمال. وأثناء تفتيش الشاحنة، اكتُشفت كميات كبيرة من أحشاء البقر التي لا تتوافر فيها أدنى شروط النظافة والصحة العامة.

تم اقتياد سائق الشاحنة إلى مقر الفصيلة لمتابعة التحقيقات اللازمة. وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط 2040 كغ من أحشاء البقر، و501 كغ من الكبد والقلب، بالإضافة إلى 110 رؤوس بقر بوزن إجمالي 1980 كغ.

بناءً على تعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة مسعد، تم تحرير محضر بالواقعة، والاستماع إلى أقوال المتهم. وصدر قرار بإتلاف كافة الكميات المحجوزة في موقع الردم التقني بمسعد.