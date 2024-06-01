المدية: انطلاق فعاليات مهرجان القراءة في احتفال

انطلقت أمسية اليوم فعاليات المهرجان المحلي القراءة في احتفال بولاية المدية، والذي يتزامن مع اليوم العالمي للطفل. وقد جرت مراسم حفل الافتتاح بحضور العديد من الشركاء الثقافيين الفاعلين بساحة المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية للولاية.

وشهد حفل الافتتاح العديد من النشاطات الثقافية والفنية الموجهة للأطفال، حيث جاءت متنوعة ومناسبة لميولات الأطفال واهتماماتهم الفنية. وقد كان للعروض الفنية الحيز الأكبر من التفاعل، إذ قدم الفنان سماعين صوالحي عرضاً فنياً ترفيهياً، بالإضافة إلى عرضين للحكواتي من تقديم الفنانين حميد بركات وأيوب خرباش. كما تم تخصيص فضاء للأشغال اليدوية للأطفال.

ونظراً لأهداف المهرجان التي تصب في خانة تعزيز القراءة وتفعيل المقروئية، وخلق جسور تواصل بين القارئ وجميع الأطراف المعنية، تم تنظيم معرض للكتاب وورشات فنية في الخط العربي من تأطير الأستاذ خالد بوهدة، وورشة في الفنون التشكيلية بإشراف الفنانين مراد قرميط وعمار رمانة. كما تم توزيع الجوائز على المشاركين في مسابقة الخط العربي.

وفي إطار التوعية بمخاطر تواجه الأطفال يومياً، تم تنظيم حملات تحسيسية بهدف زيادة وعيهم وتحقيق جانب من النضج في الابتعاد عن المخاطر وحماية أنفسهم. وقد تضمنت هذه الحملات تدخلات من فرقة الدرك الوطني حول الحماية من المخدرات وأخطارها، ومديرية الصحة التي تناولت مخاطر التسممات الغذائية والإفراط في بعض الأطعمة، خاصة في فترة الصيف. كما أكد ممثل مديرية التجارة على ضرورة الالتزام بالإرشادات التي تحمي الأطفال والمستهلكين بشكل عام.

وستتواصل فعاليات المهرجان على مدار أسبوع في العديد من بلديات الولاية، بنشاطات ثقافية متنوعة تهدف إلى إثراء المشهد الثقافي وتشجيع الأطفال على القراءة والإبداع.