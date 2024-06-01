انطلاق الصالون الولائي للابتكار والإبداع بسكيكدة

انطلت زوال اليوم السبت فعاليات الطبعة الرابعة للصالون الولائي للابتكار والإبداع بالمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للمعوقين جسديا الكائن بحي صالح بوالكروة بمدينة سكيكدة.

مدير التكوين والتعليم المهنيين قدما عرضا شاملا حول النتائج المحققة في من قبل المتربصين في مختلف الشعب والاختصاصات الجديدة التي تتماشى مع متطلبات واحتياجات مختلف القطاعات إضافة إلى تكوين المرأة الريفية والماكثة بالبيت والتكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة وفي هذا الإطار أكدت السيدة والي الولاية على الرفع من عدد المستفيدين من منحة البطالة الدورات المقبلة من أجل الولوج إلى عالم الشغل وذلك من خلال تعزيز التخصصات بأخرى جديدة لاستقطاب فئة النساء كونهن النسبة الأكبر استفادة من منحة البطالة كما أكدت والي سكيكدة على التنسيق بين التكوين المهني والجامعة والمؤسسات الاقتصادية قصد تحقيق نجاعة مختلف ابتكارات وإسهامات الطلبة وهذا يكون عن طريق المرافقة لهم.

ومن خلال زيارتها لمختلف أجنحة الصالون اطلعت السيدة والي الولاية على الإبداعات والأفكار وتشجيعها خاصة الأعمال التي بإمكانها المساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية من خلال تجسيد الابتكارات على أرض الواقع خاصة منها المتعلقة بالطاقة الشمسية والإنارة العمومية وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والتقطير والتحلية.

ولدى استماعها لانشغالات ومتطلبات حاملي المشاريع الابتكارية وأصحاب المؤسسات الناشئة أكدت أن الولاية على موعد استلام منطقة نشاط مصغرة بحمروش حمودي في بلدية حمادي كرومة مجهزة بمختلف شبكات الربط وحتى شبكة الألياف البصرية مضيفة أن هذه منطقة النشاط ستخصص لفائدة الشباب حاملي المشاريع وأصحاب المؤسسات الناشئة لتوطين مشاريعهم الاستثمارية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وذلك في إطار دعم ومرافقة الشباب الحامل لمشاريع وتوفير كل الظروف الملائمة لاحتضان مشاريعهم التي قد تحقيق الثروة وخلق مناصب شغل والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية والوطنية، وثمن الكثير من المشاركين ما جاءت به والي الولاية وخاصة منها منطقة النشاط التي تعتبر فضاء هام لتوطين مشاريعهم، وتجدر الإشارة أن الصالون سيدوم إلى غاية 3 من جوان الجاري.