استطلاع داخلي يصيب قيادة الجيش الصهيوني بالصدمة

كشفت يومية يديعوت أحرونوت العبرية، عن استطلاع داخلي للجيش الصهيوني أصابت نتائجه القيادة بصدمة كبيرة.

الاستطلاع أجرته مصلحة شعبة القوى العاملة في الجيش، مس عدد معتبر من الضباط والمجندين الدائمين. أولى المعطيات كشفت أن 58 بالمائة من الضباط لا يرغبون في مواصلة العمل في الجيش بعد انتهاء العدوان على غزة.

كما تم الوقوف خلال هذا التحقيق على أن طلبات الاحالة على التقاعد تضاعفت خلال الأشهر الأخيرة. واستنادا لنفس الاستطلاع، فان الأسباب الرئيسية التي قدمها هؤلاء هي أن "الحرب" على غزة طويلة وطاحنة، وأيضا تضرر حياتهم الأسرى، كما برروا موقفهم بأن التعويض المالي غير مناسب مع ساعات العمل الطويلة، فضلا عن الضغط الكبير.