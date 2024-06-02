آخر الأخبار
إشتراك دخول
العالم

أحمدي نجاد يعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران

2 جوان 2024 ()
+ -

أعلن الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد اليوم الأحد، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في البلاد. وتولى نجاد منصب رئاسة الجمهورية الإيرانية لدورتين متتاليتين منذ عام 2005 وحتى 2013، وكان يشغل قبلها منصب رئيس بلدية العاصمة طهران.

وكانت لجنة الانتخابات في إيران قد أعلنت في وقت سابق أن هناك 7 مرشحين، تم تسجيلهم لخوض الانتخابات الرئاسية في البلاد، خلفا للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، وهم: محمد رضا صباغيان، ومصطفى كواكبيان، وعباس مقتدائي، وقدرتعلي حشمتيان، وسعيد جليلي، وعلي لاريجاني، وزهرة إلهيان.

هذا وستنطلق الدعاية الانتخابية للمرشحين النهائيين في 12 من جوان وستستمر 16 يوما على أن تجرى الانتخابات في الـ 28 من يونيو عن طريق التصويت المباشر للشعب.

وكانت الرئاسة الإيرانية قد أعلنت في 20 ماي 2024، مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين بتحطم مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    بلعابد يحذر..

    9479 قراءة
  • 3

    بن زيمة ينزل بأرض أجداده (فيديو)

    7633 قراءة
  • 4

    هذا ما طلبه لاعب دولي للعب في "الكناري"

    6275 قراءة
  • 5

    "الأفافاس" يوضح بشأن حادثة "الشروط الغريبة"

    6077 قراءة