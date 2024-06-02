إطلاق 21 مشروعا استثماريا بهذه الولايات قريبا

وقّعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الخميس الماضي 21 قرارا نهائيا للاستفادة من العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، حيث يزعم إطلاق بموجبها عدة مشاريع مهيكلة بعدة ولايات في "القريب العاجل".

ومن جهته، قال المدير العام للوكالة، عمر ركاش، خلال مداخلته بمناسبة انعقاد الملتقى الوطني حول آفاق الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية، الذي تحتضنه ولاية النعامة، إن "هذه المشاريع التي ستنطلق في القريب العاجل ستغير وجه الولايات التي ستنجز بها".

وتعنى بهذه المشاريع حسب توضيحات ركاش، كل من ولايات عنابة، البويرة، بجاية ومستغانم، مؤكدا الحرص على توزيع هذه المشاريع على مناطق مختلفة من الوطن.

وبعد أن استعرض التسهيلات والمزايا التي أقرتها الدولة لفائدة المستثمرين، كشف المسؤول ذاته، عن تسجيل 7369 مشروعا استثماريا، 179 منها على مستوى شباك المشاريع الكبرى، و126 مشروع مرتبط بمستثمرين بأجانب، وذلك منذ شروع الوكالة في نشاطها في الفاتح نوفمبر 2022 وإلى غاية 26 ماي الماضي.