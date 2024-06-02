هذا عدد التلاميذ المعنيين باجتياز امتحانات "البيام" غدا

تنطلق غدا الإثنين، امتحانات شهادة التعليم المتوسط "البيام" لدورة 2024 عبر كافة ولايات الوطن، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية محكمة.

وسيكون 818439 مترشح على موعد مع الامتحان المصيري بالنسبة لطور التعليم المتوسط، يمثل المترشحين الأحرار نسبة 1.6 بالمائة منهم، فيما تمثل الإناث، نسبة 53 بالمائة من مجموع المترشحين على مستوى 3040 مركز إجراء.

أما بالنسبة للمترشحين في مدارس أشبال الأمة، فقد بلغ عددهم 558 لاجتياز الامتحان، فيما بلغ عدد المترشحين في مؤسسات إعادة التربية 5003 في المتوسط.

وكان وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قد أشار سابقا إلى أنه تم إحصاء 1356 مترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة، لاجتياز شهادة التعليم المتوسط، بالإضافة كذلك إلى ترشح 179 تلميذ ممن يعانون من التوحد، و104 تلميذ يعانون من صعوبات ذهنية خفيفة، 7 يعانون من التريزوميا ومترشحون آخرون يعانون من التحديات البصرية بلغ عددهم 233، والإعاقة الحركية 395 تلميذ والسمعية 429 مترشح.

كما يستفيد المترشحون من ذوي التحديات البصرية والسمعية من إجراءات تمكنهم من اجتياز الامتحانين في ظروف مريحة، تتمثل في تكييف المواضيع مع حذف الرسومات والجداول حتى يستطيع التلاميذ التكيف مع الأسئلة، وطبع المواضيع بتقنية البراي.

وأوضح الوزير، أنه تم اتخاذ إجراءات عديدة لتنظيم الامتحان على غرار إعفاء الأساتذة من الحراسة في مادتهم أو اجتياز الامتحان لأحد أقاربهم.

وبخصوص توقيت دخول المترشحين لمراكز إجراء الامتحانات، أكد بلعابد أن أبواب المراكز تفتح ساعة ونصف قبل موعد الاختبار، كذلك بالنسبة للأساتذة حيث يلتحقون بنصف ساعة قبل انطلاق الامتحان.

كما شدّد الوزير أنه لا يسمح للمترشحين الخروج من قاعة الاختبار، إلا بعد مرور نصف الوقت، مؤكدا على منع استعمال الهاتف النقال ووسائل الغش.

وجدد بلعابد التأكيد، أن إعداد مواضيع الامتحانات تم بكيفية تجعلها في متناول التلميذ الذي تابع بانتظام دراسته حتى نهاية الفصل الثالث من السنة الدراسية، مضيفا أن هذه المواضيع ستكون من ضمن الدروس التي تلقاها التلاميذ حضوريا.

هذا وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية أن موعد الإعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط سيكون مع نهاية شهر جوان الجاري، ومن المتوقع أن تكون النتائج متاحة يوم 25 جوان 2024، كما يتسنى للأولياء الإطلاع على النتائج عبر الرابط الإلكتروني المخصص بعد الإعلان عن النتيجة واعتمادها بشكل كامل، على أن يتم تصحيح أوراق الامتحان على مستوى 97 مركز تصحيح في المتوسط.