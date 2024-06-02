ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني في غزة

أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 36.439 شهيدا و82.627 مصابا.

وأوضحت ذات المصادر أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 4 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية، راح ضحيتها 60 شهيدا و220 جريحا، مشيرة إلى أن آلاف الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى استشهاد 36.379 فلسطينيا وإصابة 82.407 آخرين، جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والذي خلف كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب بنزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع، وهو ما يعادل 1.9 مليون شخصا.