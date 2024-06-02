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مجتمع

قطاع البريد ومتعاملو النقال يشاركون في تمرين محاكاة الحرائق

2 جوان 2024 ()
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شارك قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في مناورة لمحاكاة نشوب حريق على مستوى غابة ساسل في ولاية عين تيموشنت المنظمة من طرف السلطات الولائية.

وتندرج مساهمة هذا القطاع في إطار تفعيل مقياس الربط والاتصالات السلكية واللاسلكية، من خلال المتعامل اتصالات الجزائر، اتصالات الجزائر الفضائية ومتعاملي الهاتف النقال موبيليس، جيزي وأوريديو، بتنظيم من المديرية الولائية لعين تموشنت و تحت إشراف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

في هذا الإطار قام مختلف المتعاملين بوضع حيز الخدمة محطات قاعدية متنقلة ومحطات ساتلية vsat   وكل المعدات ذات الصلة، ما سمح بتوفير مختلف خدمات الهاتف والانترنت والربط ذات النوعية على مستوى مختلف مراكز القيادة العملياتية، ما أسهم في توفير الظروف الملائمة للسيّر الحسن لهذه المناورة.

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