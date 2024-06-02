مواصلة التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط

شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، في أعمال المؤتمر الوزاري الـ 188لمنظمة "أوبك" والاجتماع الرابع والخمسين (54) للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري السابع والثلاثين (37) لدول اوبك والدول خارج أوبك.

عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، تبادل الوزير مع الوزراء المسؤولين عن النفط وممثلي الدول الموقعة على إعلان التعاون أوبك+، وجهات النظر حول الوضع الحالي لسوق النفط الدولي وآفاق تطوره على المدى القصير.

وجاء في بيان وزارة الطاقة، في أعقاب الاجتماع، أنّ الوضع الاقتصادي العالمي لا يزال غير مؤكد فيما يتعلق بتطوره على المدى القصير، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى ركود النمو في البلدان الصناعية والنمو الاقتصادي المعتدل في العديد من البلدان الناشئة. في حين يُظهر الطلب العالمي على النفط علامات التباطؤ بسبب عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي في العديد من المناطق، إلا أن سوق النفط لا تزال تتمتع بإمدادات جيدة إلى حد كبير.

ونتيجة للمناقشات، أصبح من الواضح أن القرارات المتخذة بشكل جماعي وفردي لتعديل إنتاج دول أوبك + في السنوات الأخيرة كانت مفيدة، مما يدل على فعاليتها في تحقيق التوازن والاستقرار في السوق.

وشارك وزير الطاقة والمناجم، اليوم الأحد أيضا، في اجتماع تنسيقي بعاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، جمع دول أوبك +، المُخفضين في انتاج النفط الطوعي الاضافي.

وبعد المناقشات في هذا الاجتماع، قرّر وزراء النفط في الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق وكازاخستان والكويت وعمان وروسيا، مواصلة التخفيضات الطوعية في الإنتاج حتى نهاية عام 2025.

وعلى هامش اجتماعات أوبك +، تحادث وزير الطاقة والمناجم مع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاع الطاقة، لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمار. كما أجرى السيد الوزير، مناقشات ذات الاهتمام المشترك مع العديد من الوزراء الحاضرين في الرياض، بما في ذلك نائب رئيس الوزراء الروسي والعراقي وكذلك وزراء النفط في كازاخستان والكويت.