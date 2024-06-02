عطاف يترأس الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الإفريقية - الكورية

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، اليوم ، بسيول في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الإفريقية - الكورية المزمع عقدها يومي 4 و5 جوان الجاري.

وأضح بيان لوزارة الخارجية، أن أشغال الاجتماع الذي ترأسته مناصفة كل من موريتانيا وجمهورية كوريا تمحورت حول مناقشة أهم النتائج التي ينتظر أن تسفر عنها القمة لا سيما من ناحية تعزيز الشراكة بين الجانبين الإفريقي والكوري في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية.

وفي كلمة له، نوّه عطاف بالإجماع النّابِع من الجانبين الإفريقي والكوري على الارتقاء بالشراكة التي تجمع بينهما إلى مستوى القمة. كما رحب عطاف بالمبادرات التي تقدمت بها جمهورية كوريا لهيكلة تفاعلها وتعاونها مع دول القارة الإفريقية. وشدد الوزير على أهمية تبني مبدأ الملكية الإفريقية، والاعتداد بالظروف الخاصة التي تواجهها دول وشعوب القارة، فضلاً عن دعم الحلول التنموية المنبثقة عن أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

وأجرى عطاف على هامش أشغال الاجتماع، محادثات ثنائية مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك الذي تترأس بلاده أشغال القمة مناصفة مع جمهورية كوريا وذلك بحكم رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، حيث تناول الطرفان بمناسبة هذا اللقاء أهم المسائل والمواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة، إلى جانب تبادل التحاليل ووجهات النظر حول تطورات الأوضاع على الصعيدين القاري والإقليمي.