برج بوعريريج: تفكيك شبكة مختصة في التهريب الدولي للمركبات

تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني برج بوعريريج بالتنسيق مع وحدات المجموعة الإقليمية من تفكيك شبكة إجرامية وطنية مختصة في التهريب الدولي للمركبات، والتزوير واستعمال المزور في المحررات الرسمية والإدارية، والملفات القاعدية للمركبات.

و سمحت العملية بتوقيف 14 متهما، تتراوح أعمارهم ما بين 38 و 65 سنة ينحدرون من مختلف ولايات الوطن، و حجز 13 ذاكرة خاصة بالسيارات. و 168 ملفا قاعديا مزورا، و 12 مركبة، ملفاتها القاعدية مزورة، منها سيارتان رقمها التسلسلي المضروب على البارد غير أصلي، وخمسة ( 05 ) أجهزة سكانير، وكذا 17 محركا لسيارات مهربة من دول أجنبية، إضافة إلى مبلغ مالي مقدر بـ 168 مليون سنتيم ، و هواتف نقالة.

وحسب المساعد الأول زهير ميهوبي من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني فإن العملية تمت بناء على معلومات مفادها وجود شبكة إجرامية وطنية متخصصة في تزوير الملفات القاعدية للمركبات وإعادة بيعها وطرحها في السوق الوطنية بعد تزوير ملفاتها القاعدية واستصدار وثائق إدارية لها ، بتواطؤ من موظفي مكاتب حركة وتنقل السيارات لبلديات مختلفة، ليتم تداولها بين أفراد الشبكة الإجرامية في عدة ولايات ، ثم تسوق بصفة عادية وتباع في الأسواق الخاصة بالسيارات

وبعد تكثيف التحريات وتمديد الاختصاص إلى عدة بلديات عبر التراب الوطني ومداهمة الورشة محل النشاط المشبوه أين أسفرت العملية عن توقيف عناصر الشبكة ، وحجز الملفات والوسائل المستعملة في التزوير ، و وضع حد نهائي للشبكة الإجرامية و نشاطها ، و تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.