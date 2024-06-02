المجاهد عبد الله بوراوي رفيق زيغود يوسف في ذمة الله

انتقل اليوم الى رحمة الله المجاهد عبد الله بوراوي عن عمر يناهز 88، عاما الفقيد من مواليد سنة 1936 التحق بثورة التحرير في الفاتح ماي سنة 1955 على يد الشهيد البطل زيغود يوسف وكان من المقربين منه إلى غاية استشهاده وقد سبق للفقيد وان صرح ل الخبر في روبورتاج حول هجومات الشمال القسنطيني 20 اوت 1955 حيث قال كنت بمنطقة بوشطاطة غربي سكيكدة وان لا أزال صغيرا في العمر التقيت بالشهيد البطل زيغود يوسف ومحمد الصالح المطروش بالمهوب وهناك تعرفت عليهم كما تحدث في الروبورتاج عن جملة من النقاط التي سطرها سي احمد ومن بينها المؤتمر الذي برمجه بمنطقة بوسطر في سيدي مزغيش الفقيد يعد من القلائل الذين شاركوا في هجومات الشمال القسنطيني 20اوت 55 الى جانب الشهيد البطل زيغود يوسف.

جنازة المرحوم عبد الله بوراوي شيعت بمقبرة الزفزاف بمدينة سكيكدة حضرتها السلطات المدنية والعسكرية والاسرة الثورية ومجاهدي الولاية وجمع غفير من المواطنين.