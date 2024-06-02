مخطط خاص لتأمين امتحانات "البيام"

سطرت المديرية العامة للأمن الوطني، جملة من التدابير والإجراءات لتأمين 2100 مركز امتحان بقطاع الاختصاص عبر التراب الوطني، عشية انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط، دورة جوان 2024.

ووفق بيان لذات المصالح، فإن المخطط الأمني، يتضمن تعزيز الدوريات الراكبة والراجلة التي تسهر على ضمان الانسيابية المرورية وتسهيل حركة المرور، خاصة عبر المحاور المؤدية إلى مراكز الامتحانات، بالإضافة الى وضع تشكيلات شرطية لمرافقة عملية نقل مواضيع الامتحانات.

كما دعت المديرية العامة للأمن الوطني سائقي المركبات وأولياء التلاميذ المرافقين لأبنائهم، للالتزام بقانون المرور وتفادي الوقوف والتوقف العشوائي أمام مراكز الامتحانات.

وأشارت المصالح ذاتها أن الأرقام الخضراء 1548 و17، والمنصات الرقمية للأمن الوطني تحت تصرفكم، متمنية التوفيق للمترشحين.