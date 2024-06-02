تفاصيل استمرار التخفيض الطوعي للنفط (وثيقة)

عقد وزراء الطاقة والنفط بكل من الجزائر، المملكة العربية السعودية، وروسيا، العراق، الإمارات، وكازاخستان بالإضافة إلى عُمان اجتماعا حضوريا، في الرياض، على هامش الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها.

على هامش الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، عقدت الدول الأعضاء في مجموعة "أوبك+"، التي كانت قد أعلنت عن تخفيضات طوعية إضافية في إنتاجها من البترول الخام، في شهر أفريل وشهر نوفمبر من عام 2023، اجتماعا حضوريا في العاصمة السعودية، الرياض، وهذه الدول هي المملكة العربية السعودية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية العراق، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية، وسلطنة عمان.

ويأتي هذا الاجتماع تعزيزا للجهود الاحترازية، التي تبذلها مجموعة "أوبك+"، والرامية إلى دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها، وقد قررت الدول المجتمعة تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية، البالغة 1.65 مليون برميل يوميا، والتي أُعلن عنها في شهر أفريل من عام 2023، حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2025م، وذلك إلى جانب القرارات الأخيرة الصادرة عن الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المشاركة من خارجها.

وعلاوةً على ذلك، اتفقت الدول المجتمعة على تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، والتي أُعلن عنها في شهر نوفمبر من عام 2023، حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2024م. وسيتم، بعد ذلك، إعادة كميات هذا التخفيض، البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، تدريجيا، على أساس شهري، حتى نهاية سبتمبر من عام 2025، بهدف دعم استقرار السوق، علما بأنه يمكن إيقاف هذه الزيادة الشهرية، أو عكسها، وفقًا لمستجدات السوق.

وفي إطار تعزيز الشفافية والتعاون بين الدول الأعضاء، رحب الاجتماع بتعهد كلٍ من جمهورية العراق، وروسيا الاتحادية، وجمهورية كازاخستان، بتحقيق الالتزام الكامل، وإعادة تقديم خطتهم المحدّثة للتعويض، والخاصة بالتعويض عن زيادة في الإنتاج عن مستوى الإنتاج المطلوب منذ شهر جانفي من عام 2024، إلى الأمانة العامة لأوبك، وذلك قبل نهاية شهر جوان من عام 2024، حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج.

مستويات الإنتاج مع إعادة كميات الخفض التطوعي لشهر نوفمبر 2023 فقط، والذي سيتم تطبيقه اعتبارا من شهر أكتوبر 2024، حتى شهر سبتمبر 2025.

(1) مستويات الإنتاج المطلوبة حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، قبل تطبيق التخفيضات الطوعية الإضافية المعلن عنها في أفريل 2023 ونوفمبر 2023.

(2) تم زيادة مستوى الإنتاج المطلوب لدولة الإمارات العربية المتحدة بمقدار 300 ألف برميل يوميا، وسيتم تطبيق هذه الزيادة تدريجيًا اعتبارا من شهر جانفي 2025، حتى نهاية شهر سبتمبر 2025، حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها.

(3) مستوى الإنتاج المطلوب حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها وفقًا لتقييم المصادر الثانوية، وتعمل روسيا مع المصادر الثانوية لتحديث أرقام الإنتاج.