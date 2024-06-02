فشل اجتماع القاهرة

فشل الاجتماع الثلاثي الذي استضافته القاهرة اليوم، وضم وفودا أمنية مصرية وأمريكية وصهيونية، في الاتفاق على إعادة فتح معبر رفح.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى، إن مصر تمسكت بموقفها الثابت نحو ضرورة الانسحاب الصهيوني من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى.

وأضاف المصدر في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية المملوكة لجهاز المخابرات المصري، أن الوفد الأمني المصري أكد مسؤولية الكيان الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وتابع: تمسك الوفد المصري بضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات للقطاع يوميا تشمل كافة المواد اللازمة سواء غذائية أو طبية أو وقود.