Conseil des Ministres : Les importantes décisions

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres.

La réunion a été consacrée aux présentations concernant le financement des start-ups, ainsi que les mesures et arrangements pris pour réduire les délais de passage portuaire des marchandises importées. Elle a, également, été consacrée au suivi des progrès de la numérisation et du projet de réalisation de la station de dessalement d'eau de mer à Tamda Ouguemoun à Tizi Ouzou.

Les importantes décisions :

Le président de la République a ordonné la préparation d'un programme d'urgence et exceptionnel pour résoudre le problème de l'eau potable à Tiaret.

Il a, dans ce cadre, accordé un délai de 48 heures pour élaborer un programme de résolution du problème de l'eau potable à Tiaret.

Réalisation du projet de transfert d'eau à partir de la région du barrage d'El-Cherqi sur une distance de 42 km.

Le président Tebboune a donné des instructions strictes pour renforcer les chantiers et achever le projet dans un délai maximal de 20 jours, en plus d'autres projets dans le secteur de l'eau dans la wilaya de Tiaret.

Le président a ordonné l'élaboration d'une stratégie intégrée garantissant toutes les étapes de l'exportation des produits nationaux, en particulier avec l'augmentation du nombre d'entreprises actives dans ce domaine.

Le président a chargé le gouvernement de réaliser une nouvelle étude économique de faisabilité et d'efficacité de l'exportation de certains produits à l'étranger.

Le président a chargé le gouvernement d'élaborer une vision globale pour une nouvelle stratégie de gestion des ports à présenter au Conseil des ministres dans les plus brefs délais.

Le président a insisté sur le respect des délais de déchargement des cargaisons pour renforcer les capacités et les systèmes de surveillance, afin de libérer les zones portuaires périphériques.

Le président Tebboune a ordonné au ministre du secteur d'accélérer l'ouverture des agences régionales chargées du financement des projets et de leur suivi.