إنقاذ وإجلاء بحار أجنبي بسواحل العاصمة

تلقى المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بالجزائر العاصمة إشارة إغاثة مفادها السفينة المسماة TANARO RIVER الحاملة لراية بنما القادمة من ألميريا الإسبانية باتجاه تركيا على بعد 03 أميال بحرية غرب بوزريعة.

ووفق بيان لذات المصالح، فإن السفينة كان على متنها بحار من جنسية أذرية يعاني من ضيق شديد في التنفس وارتفاع ضغط الدم

فيما تم تفعيل عملية إنقاذ وإجلاء البحار وذلك بإقحام حوامة البحث والإنقاذ AS-12 التابعة للسرب 560 لحوامات البحث والإنقاذ / ن ع1 حيث تمكنت من إنقاذ وإجلاء البحار إلى المستشفى العمومي بزرالدة من أجل تلقي العلاج اللازم