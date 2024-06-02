صالون الاستيراد والتصدير نحو افريقيا يفتح أبوابه

انطلقت فعاليات الطبعة الرابعة من الصالون الدولي للإستيراد والتصدير نحو إفريقيا، اليوم بقصر المعارض الصنوبر البحري، بمشاركة عارضين محليين ومن دول إفريقية أخرى يمثلون عدة قطاعات إنتاجية على غرار الصناعة، الفلاحة، الصناعات الغذائية، النقل، اللوجستيك ومختلف الخدمات.

وتشكل التظاهرة، التي تستمر على مدار ثلاثة أيام تحت شعار "افريقيا، ملتقى طرق العالم"، فضاء للتبادل بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين والمهنيين المشاركين والناشطين في عدة قطاعات وفرصة لتباحث سبل التعاون والشراكة.

كما يهدف المعرض الى إبراز الإمكانيات والقدرات الانتاجية والتجارية والاستيراد التصدير الخاصة بالمتعاملين من مختلف الدول الافريقية، على أنّ القطاعات المستهدفة من خلال تنظيم هذه التظاهرة تشمل كل من الصناعة بما فيها صناعات النسيج والألبسة، الصناعة الصيدلانية والصناعات الغذائية، اضافة الى الفلاحة خاصة ما تعلق بتصدير الخضر والفواكه الى جانب قطاع الخدمات والنقل واللوجستيك.

ويعرف المعرض، أيضا، مشاركة مؤسسات وشركات تنشط في مجال الصناعات الصيدلانية والنقل البحري للبضائع الى جانب هيئات خدماتية في مجال التأمين ومرافقة المصدرين وممثلين عن منظمات أرباب العمل.

وتشارك في هذه التظاهرة كذلك مؤسسات مختصة في مواد البناء والزجاج والمنتجات الكترونية وصناعة المعدات الزراعية وأدوات الري والعتاد الزراعي وغيرها من المجالات.

وعرف اليوم الأول من الصالون عقد لقاءات ثنائية بين مختلف المتعاملين المشاركين من الجزائر وباقي الدول الافريقية خاصة الناشطين في مجال المنتجات الفلاحية.