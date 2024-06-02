غليزان:الدرك الوطني يفكك شبكة دولية تتاجر في الممنوعات

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمرجة سيدي عابد وكذا أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بوادي ارهيو في غليزان من تفكيك شبكة دولية مختصة في المتاجرة بالأقراص المهلوسة والكيف المعالج، يمتد نشاطها عبر كامل التراب الوطني، حيث جاءت العملية أثناء القيام بخدمة شرطة الطريق على مستوى الطريق الوطني رقم 04 الرابط بين بلديتي واد رهيو ومرجة سيدي عابد، أين لفت انتباههم سيارة سياحية من نوع كيا بيكانتو تبدو على ملامح سائقها ومرافقيه مظاهر الارتباك والخوف، وبعد توقيفه ومراقبة الوثائق الإدارية للمركبة وتفتيشها تفتيشا أمنيا دقيقا، وبالاستعانة بالثنائي سينوتقني تم العثور بالصندوق الخلفي للسيارة داخل حقيبة الظهر على 05 كلغ من الكيف المعالج ومبلغ مالي من العملة الوطنية قدره 28 مليون سنتيم والعثور على 500 قرص مهلوس، داخل الملابس الداخلية للمشتبه فيه الرابع.

وبعد التعمق في التحقيق والاستيفاء من جميع الإجراءات القانونية وتمديد الاختصاص إلى عدة ولايات من الوطن أسفرت العملية على توقيف أربعة (04) أشخاص من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم مابين 40 و19 سنة، مع حجز 500 قرص مهلوس، و 05 كلغ من الكيف المعالج، ومبلغ مالي من العملة الوطنية قدره 333000 دج، وهواتف نقالة وسيارة سياحية، وقد يتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق وتسليم كافة المحجوزات للعدالة.