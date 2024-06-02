مشاهد جديدة لـ"القسام"

عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري للمقاومة حركة "حماس"، مشاهد لمخلفات من كمين وقع فيه الجيش الصهيوني خلال شهر نوفمبر الماضي في منطقة الشافعي ببيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة.

ونشر الإعلام العسكري في "كتائب القسام" مقطع فيديو، يظهر "مشاهد لمخلفات من كمين سابق وقع فيه الجيش الصهيوني، في شهر نوفمبر الماضي، حيث تم العثور على أجزاء من سيارتي الجيب المستهدفتين وبندقية أم 16، في منطقة الشافعي ببيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة".

وأشارت "كتائب القسام"، إلى أن "الكمين وقع بتاريخ 16 نوفمبر 2023، وخلف الجنود وراءهم بندقية، وخوذا، ومعدات عسكرية، وبعض أجزاء من الجيبات العسكرية".

وظهرت في الفيديو، قلادة التعريف العسكرية، لأحد جنود الجيش الصهيوني، الذين وقعوا في الكمين، وخوذا ومسيرة وبعض المعدات العسكرية.

وأعلنت "كتائب القسام" يوم أمس في بيان لها استهداف عدد من الجنود والآليات الصهيونية وذلك في تفجير عبوة رعدية في 6 أفراد.

هذا وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية مساء اليوم الأحد إن 46 جنديا صهيونيا أصيبوا منذ يوم الخميس 30 ماي، 31 منهم في قطاع غزة.