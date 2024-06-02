هذا موعد وصول منتخب غينيا

يصل منتخب غينيا، منافس الخضر المقبل في إطار تصفيات مونديال 2026 إلى الجزائر، يوم الثلاثاء 4 جوان الجاري عبر رحلة خاصة من دولة المغرب أين يجري حاليا تربصه التحضيري.

وستقيم بعثة منتخب "السيلي" بفندق حياة ريجنسي على أن يخوض رفقاء الهداف غيراسي يوم الأربعاء المقبل، حصة تدريبية بملعب نيلسون مانديلا في توقيت المباراة الرسمية المقررة يوم الخميس 6 جوان بداية من الساعة 20:00 مساء.

وفي سياق متصل سيكون الحكم المساعد، الجيبوتي ليبان عبد الرزاق أحمد أول أعضاء طاقم تحكيم المباراة الذي يصل الجزائر وهذا صبيحة الغد عبر رحلة قادمة من تركيا على أن يتبعه لاحقا بقية الحكام وهم الإثيوبي تيسيما باملاك وهو الحكم الرئيسي ومساعده إلفيس غاي نوبوي نغوغوي من الكاميرون و الحكم الرابع هو الإثيوبي تيودوروس ميتيكو وهؤلاء ستكون إقامتهم بفندق الماريوت الذي سيحتضن أيضا الإجتماع التقني للمباراة.

هذا وصنف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم مباراة الجزائر وغينيا في التصنيف البرتقالي (الكاف تصنف المباريات على حساب أهميتها وخطورتها بالألوان الخضراء، البرتقالية والحمراء) وجاء هذا التصنيف بناءا على أهمية المباراة وكون تشكيلة المدرب كابا دياوار هي المنافس الأول والأقوى لـ"الخضر" في المجموعة السابعة لهذه التصفيات المونديالية.