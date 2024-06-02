بلعابد يتحدث عن امتحانات "البيام"

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مساء اليوم الأحد، أنه تم التحضير جيدا لاجتياز امتحانات شهادة التعليم المتوسط في أحسن الظروف، يوم غد الاثنين.

وقال بلعابد لـ التلفزيون الجزائري، إن السنة الدراسية كانت هادئة وناجحة بفضل جهود الأسرة التربوية وأولياء التلاميذ.

وأشار وزير التربية، إلى أن امتحانات شهادة التعليم المتوسط ستُجرى بصفة عادية والأسئلة ستكون مستوحاة من البرنامج الدراسي السنوي.

وسيكون 818439 مترشح على موعد مع الامتحان المصيري بالنسبة لطور التعليم المتوسط، يمثل المترشحين الأحرار نسبة 1.6 بالمائة منهم، فيما تمثل الإناث، نسبة 53 بالمائة من مجموع المترشحين على مستوى 3040 مركز إجراء.

أما بالنسبة للمترشحين في مدارس أشبال الأمة، فقد بلغ عددهم 558 لاجتياز الامتحان، فيما بلغ عدد المترشحين في مؤسسات إعادة التربية 5003 في المتوسط.