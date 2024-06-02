المالديف تمنع الصهاينة دخول أراضيها

قرّرت المالديف الواقعة في المحيط الهندي منع الصهاينة من دخول الأرخبيل السياحي، وفق ما أفادت الرئاسة الأحد، معلنة عن مسيرة وطنية "تضامنا مع فلسطين".

وتشتهر جزر المالديف وهي جمهورية مسلمة صغيرة تضم أكثر من ألف جزيرة مرجانية ذات موقع استراتيجي، بشواطئها الرملية البيضاء المنعزلة وذات المياه الفيروزية وقطاعها السياحي المزدهر.

وقال متحدث باسم الرئاسة إن الرئيس محمد مويزو "قرر فرض حظر على جوازات السفر الإسرائيلية"، بدون إعطاء تفاصيل بشأن موعد دخول القرار الجديد حيّز التنفيذ.

كذلك أعلن مويزو عن حملة وطنية لجمع التبرعات بعنوان "المالديفيون يتضامنون مع فلسطين".