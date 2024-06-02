جماعات الهيكل تحضر لاقتحام الأقصى ومسيرة للأعلام

تحضر جماعات الهيكل المتطرفة، بمناسبة الذكرى العبرية لاحتلال القدس، لاقتحام الأقصى بالآلاف، يوم الأربعاء المقبل (5 جوان الجاري)، وتجدد مطالبها بالتقسيم الزماني التام للأقصى، وتحضر لمسيرة الأعلام في البلدة القديمة مساء اليوم ذاته.



ودعت جماعات الهيكل المتطرفة أنصارها إلى اقتحام المسجد الأقصى بالآلاف يوم الأربعاء القادم، في الذكرى العبرية لاحتلال الشطر الشرقي من القدس المحتلة، وهي الذكرى التي تسميها الأدبيات الصهيونية “يوم القدس”، مشددة على اصطحاب الأعلام الصهيونية لرفعها داخل الأقصى أثناء الاقتحام.



وقال الباحث في شؤون القدس، زياد ابحيص، في تصريح للمركز الفلسطيني للإعلام، إن الجديد في دعوة هذا العام هو العودة إلى محاولة فرض “التقسيم الزماني التام”، والذي تحلم بموجبه تلك الجماعات بأن يخصص المسجد الأقصى لها ولأنصارها حصرا في أيام الأعياد التوراتية والمناسبات القومية الصهيونية دون أي حضور إسلامي. وأضاف أن الدعوة التي نشرتها منظمة “جبل الهيكل في أيدينا” المتطرفة جاء فيها نداء إلى جمهور جماعات الهيكل المختلفة إلى اقتحام جماعي منسق يبدأ بالتجمع عند باب الخليل غرب البلدة القديمة في الساعة 11:15 صباحا قبل ربع ساعة من نهاية فترة الاقتحامات الصباحية التي تفرضها شرطة الاحتلال، ثم التوجه عبر البلدة القديمة نحو المسجد الأقصى، في خطوة تهدف إلى محاولة تمديد أوقات الاقتحام المفروضة حاليا ما بين 7:00 و11:30 صباحا، لتؤكد عدم رضا جماعات الهيكل عنها وتحيي المطالبة بتخصيص الأقصى لها في هذه المناسبات.



يذكر أن رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، قد سبق له أن تبنى هذا المطلب عمليا وحاولت حكومته فرضه خلال موسم الأعياد الطويل في شهري 9-10 من عام 2015؛ لتنطلق على إثر ذلك “انتفاضة السكاكين” التي اضطرت نتنياهو للتراجع عن هذه المحاولة فيما عرف بـ«تفاهمات كيري” التي أعلنها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في عمان في 24/10/2015.