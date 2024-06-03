بلعابد: إصلاحات عميقة في امتحان البيام مستقبلا

أشرف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد ، اليوم الاثنين ، على الاطلاق الرسمي لامتحانات شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2024 من ثانوية الشهيد محمد الطاهر بشاينية ببلدية العيون الحدودية بولاية الطارف.

وفي تصريح صحفي للوزير، قال بلعابد إن امتحان شهادة التعليم المتوسط هو امتحان عادي يحتسب مع التقويم المستمر عكس شهادة البكالوريا.

وتابع الوزير أن النتائج حتى وإن كانت غير كافية خلال امتحان البيان سيتم تدارك الأمر بالتقويم المستمر مشيرا إلى أنه وفي إطار إصلاح المنظومة التقييمية الدراسية التي أقرها الرئيس سيكون إصلاح في الامتحان مثل تقييم المكتسبات، مشيرا أنه سيكون هنالك الجديد في المستقبل بالنسبة للامتحان من أجل دفع أبنائنا إلى مستويات عالية من النجاح في الطور الثانوي.

وأكد بلعابد ، أن الدولة وفرت كل الظروف التي يحتاجها التلاميذ من أجل السير الحسن لتمدرسهم في ظروف حسنة وإجراء الامتحانات المدرسية، حيث تم تخصيص 2893 مركز لإجراء الامتحان و818439 تلميذ يجتازون الامتحان.

وأضاف بلعابد ، أن كل المعطيات والمؤشرات لبداية الامتحان تدعو إلى التفاؤل خاصة وأن كل الظروف محكمة. والتي تساعد أن ترقى النتائج الى مستوى المجهودات والأداء المميز التي بذلتها الأسرة التعليمية.

ويجتاز الامتحان أزيد من 800 ألف مترشح على المستوى الوطني ابتداء من اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام.