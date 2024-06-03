وزير التربية: رئيس الجمهورية لم يرض بالقانون الأساسي للقطاع

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، اليوم الإثنين، أن القانون الأساسي للقطاع يخضع حاليا للمعالجة ولإضافات استراتيجية أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ووعد بلعابد خلال ندوة صحفية على هامش إعطائه إشارة انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط، من ولاية الطارف، أن القانون الأساسي سيمنح الكثير للمنظومة التربوية، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون يولي اهتماما كبيرا بالملف، ويتابعه بشكل شخصي، وهو الذي لم يرض بما تم تقديمه لحد الآن، في وقت ينتظر فيه أن يحقق قطاع التربية مكاسب كبيرة، جاء بها برنامج الرئيس.

أما بخصوص امتحان شهادة التعليم المتوسط، أكد الوزير أنه انطلق وفق تنظيم محكم، وإجراءات حسنة، كما أنه تم تسخير 240 ألف إطار لتأمين الامتحان في ظل ظروف حسنة.