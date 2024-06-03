مركب الحجار يستأنف نشاطه الكلي

استأنف ا، مساء أمس، النشاط الإنتاجي بالمنطقة المتضررة من العطب بمركب سيدار الحجار بعنابة بعد توقف دام ستة أسابيع، بسبب تعرض نظام سحب الغبار بوحدة تحضير المواد الأولية والتلبيد "بي ـ أم ـ أ" إلى هذا العطب الذي وقع بتاريخ 14 أفريل المنصرم.

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سيدار، لمين سدراتي، في تصريح نقلته وكالة الانباء الجزائرية تجديد وبصفة كلية نظام سحب الغبار لوحدة تحضير المواد الأولية والتلبيد الذي تعرض للعطب، ضمن عملية صيانة وإصلاح تمت بالتعاون بين فريق تقني متخصص في الأشغال بالمرتفعات والمؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية "أو - أن - سي- سي".

وأضاف المسؤول ذاته بأنّ "الفترة التي استغرقها تجديد نظام سحب الغبار، والتي تطلبت توقيف نشاط الإنتاج بالمنطقة المتضررة التي تضم الفرن العالي ووحدة تحضير المواد الأولية والتلبيد، اغتنمت من طرف مركب سيدار الحجار لإجراء الصيانة الدورية السنوية للتجهيزات الصناعية بمختلف وحدات المصنع قصد تدارك التأخر الذي تسبب فيه هذا العطب وتمكين المركب من بلوغ الأهداف الإنتاجية المسطّرة.

وأفاد المتحدث، من جهة أخرى، بأنّ مثل هذه التدابير تندرج في إطار التوجه الذي ينتهجه مركب سيدار الحجار لكسب رهان المردودية، وذلك من خلال صيانة المعدات والتجهيزات الصناعية وتجنيد كل المؤهلات لتحسين نمط تسيير وإدارة النشاط الاقتصادي لهذا المركب.

وتقدر التوقعات الإنتاجية لمركب سيدار الحجار للسنة الجارية 2024 بـ 600 ألف طن من مختلف المنتجات الحديدية التي تجمع بين المنتجات الحديدية الطويلة والمسطحة وحديد الخرسانة والأنابيب غير الملحمة.

ويعمل مركب سيدار الحجار على الانخراط في ديناميكية التنمية التي تشهدها البلاد من خلال احترام الآجال التعاقدية لمختلف زبائنه وتزويد السوق بمنتجات حديدية ذات جودة، على غرار الأنابيب غير الملحمة الموجهة لنقل المحروقات والمواد الحديدية المسطحة الموجهة لورشات إنجاز محطات تحلية المياه.