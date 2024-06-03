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مجتمع

اضطراب جوي يجتاح 19 ولاية

3 جوان 2024 ()
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حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة مرفوقة برياح قوية على الولايات الداخلية للبلاد.

ووفق تنبيه لذات المصالح، فإن تساقط أمطار تتعدى 20 ملم، على ولايات: تلمسان، النعامة، سعيدة، سيدي بلعباس، البيض، تيارت، الأغواط، الجلفة، المسيلة، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، باتنة، أم البواقي، تبسة وخنشلة، وذلك ابتداء من الثالثة بعد الزوال إلى غاية منتصف الليل.

كما ستشهد ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، النعامة، سعيدة، البيض، تيارت، الأغواط، الجلفة، المسيلة، تبسة، خنشلة، الوادي، تقرت وورقلة، رياحا قوية تصل سرعتها 60 كلم\سا، وذلك ابتداء من الثالثة بعد الزوال إلى غاية منتصف الليل.

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