اضطراب جوي يجتاح 19 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة مرفوقة برياح قوية على الولايات الداخلية للبلاد.

ووفق تنبيه لذات المصالح، فإن تساقط أمطار تتعدى 20 ملم، على ولايات: تلمسان، النعامة، سعيدة، سيدي بلعباس، البيض، تيارت، الأغواط، الجلفة، المسيلة، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، باتنة، أم البواقي، تبسة وخنشلة، وذلك ابتداء من الثالثة بعد الزوال إلى غاية منتصف الليل.

كما ستشهد ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، النعامة، سعيدة، البيض، تيارت، الأغواط، الجلفة، المسيلة، تبسة، خنشلة، الوادي، تقرت وورقلة، رياحا قوية تصل سرعتها 60 كلم\سا، وذلك ابتداء من الثالثة بعد الزوال إلى غاية منتصف الليل.